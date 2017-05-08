中国官媒加入起底安邦

（联合早报网讯）继中国保监会上周对背景神秘的安邦人寿做出处罚后，官媒人民日报社旗下的《中国经济周刊》和微信公号“侠客岛”今天又联合推出《揭秘安邦帝国》的文章，暗示安邦保险集团的发家钻了官方政策的空子，“每一步都踩准了政策的节奏，甚至提前布局。一旦政策之门打开一条小小缝隙，安邦就闪身而入”。

安邦保险集团2004年从做汽车保险起家，短短十几年总资产就达到1万9710亿人民币（约4022亿新元）。近几年，不时有媒体报道安邦系在中国金融市场呼风唤雨的消息，安邦董事长吴小晖与“官二代”的三段婚姻，包括与邓小平外孙女邓卓芮的婚姻状况也被曝光。

4月27日，财新传媒旗下的财新网发表《穿透安邦魔术》一文，披露安邦保险集团股东结构“迷阵”、指安邦“左手倒右手”虚增资本以及自我循环注资。4月30日，安邦发布声明，称将起诉著名媒体人胡舒立和胡舒立旗下的财新传媒，并指财新传媒曾多次要求安邦保险给予广告和赞助，由于安邦未能满足其要求，财新传媒、财新网等媒体多次对其董事长吴小晖进行人身攻击，炮制其“夫妻关系已确认中止”等谣言。

财新则反指安邦保险集团诬蔑，对安邦表示强烈谴责，并保留进行法律追诉的权利。

5月4日，中国保监会发布监管函，安邦保险集团旗下的安邦人寿保险三个月内禁申新产品。保监会也指责，安邦人寿保险报送的“安邦长寿安享5号年金保险”存在规避保监会有关监管规定，扰乱市场秩序等问题。

在保监会主席项俊波4月9日落马的同一天，中国政府网刊发了《李克强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话》。李克强在讲话中称，严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为，对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤。

北京有关人士分析，项俊波落马后，保险资金前段时间在金融市场上纵横捭阖，是否有违规违法的行为，自然会受舆论关注。安邦保险集团这几年的迅猛扩张明显超出常规，加上吴小晖的特殊个人背景，受到的关注肯定更多。如今，人民日报社旗下媒体也加入“揭秘安邦帝国”，对安邦恐怕不是好消息。

这名人士认为，虽然官媒参与“起底”一家公司未必意味着这家公司必然“出事”，但至少显示这家公司的背景也不像外界猜测的那么深厚。包括习近平在内的中共高层近来多次强调要防范金融风险，中纪委书记王岐山又曾有多年主管金融的经历，根据中共近年来的反腐决心和行动，即使是那些背景深厚的“金融大鳄”，一旦被发现违规违法，恐怕也很难全身而退。

《中国经济周刊》及“侠客岛”今天在文中重新梳理了安邦系的发家史。文章称，从籍籍无名的保险新兵，到国内险资巨头，再到全球凶猛并购，安邦集团仅用了13年的时间。

“侠客岛”形容，在金融领域，安邦集团掀起疾风暴雨般的收购。2014年举牌民生银行，安邦系一战成名。截至2016年，安邦集团成为民生银行第一大股东，“股权分散的民生银行最终却成为了安邦系的‘猎物’”。

文章也指出，保险资金在二级市场激进投资所带来的风险与日俱增。其中，业界最担心的状况之一就是银行资金会否因此借道保险渠道流入资本市场。

财新网上月底在报道中，就指安邦现金缺口巨大，其海外收购可能从民生银行获得了千亿元级别的贷款。

不过，安邦集团新闻发言人对此回应称，安邦保险在民生银行没有一分钱的贷款，根本不存在向民生银行“贷款千亿”的问题。

但安邦与财新的交锋，已经安邦的资金来源，已然成为各方聚焦的课题。《南风窗》杂志本月5日发表文章就说，中国经济的高速增长，很大程度都来自于中央政府、银行、地方政府的三角式推动模式。这种模式可能引发债务风险，比如，民营银行往往会成为大股东——民营财团的“提款机”。

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