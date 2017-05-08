中共全国人大常委会法工委正起草国歌法草案

（联合早报网讯）中共全国人大常委会法工委日前透露，目前法工委正在抓紧起草国歌法草案，将于今年6月提交全国人大常委会会议初次审议。这将有助于进一步规范国歌的奏唱、使用等行为。

新华社报道，国歌同国旗、国徽一样，是一个国家的象征。中国分别于1990年和1991年制定了国旗法和国徽法，但至今对国歌却仍未专门立法。现实生活中，国歌也未得到普遍尊重和爱护。由于缺乏法律约束，社会上存在随意使用国歌、奏唱国歌不严肃等问题。此外，国歌对青少年的教育功能发挥不充分。近年来全国两会期间，多位全国人大代表、政协委员提出关于制定国歌法的建议、提案，建议尽快填补立法空白。

据了解，目前虽然没有制定专门的国歌法，但有关法律、法规和规范性文件对国歌的演奏、播放和使用作了一些规范。如国旗法规定，举行升旗仪式时，在国旗升起的过程中，参加者应当面向国旗肃立致敬，并可以奏国歌或者唱国歌。广告法规定广告不得使用或者变相使用国歌，并明确了违反者相应的法律责任。

2014年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于规范国歌奏唱礼仪的实施意见》，对国歌的奏唱场合、奏唱礼仪和宣传教育提出了明确要求。

实施意见规定国歌可以在下列场合奏唱：重要的庆典活动或者政治性公众集会开始时、正式的外交场合或者重大的国际性集会开始时、举行升旗仪式时、重大运动赛会开始或者中国运动员在国际体育赛事中获得冠军时、遇有维护祖国尊严的斗争场合、重大公益性文艺演出活动开始时以及其他重要的正式场合。同时规定，私人婚丧庆悼，舞会、联谊会等娱乐活动，商业活动，非政治性节庆活动，其他在活动性质或者气氛上不适宜的场合，不得奏唱国<歌。

实施意见还明确，对在不适宜的场合违规奏唱国歌并造成不良社会影响的现象，对奏唱国歌时不合礼仪的行为，要批评教育，严肃纠正，增强国歌奏唱的严肃性和规范性。

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