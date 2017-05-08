香港代表团将赴京参与“一带一路”高峰论坛

（联合早报网讯）香港特区政府新闻处今天（8日）宣布，香港特区行政长官梁振英将率领香港特区代表团于5月14日参与在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。梁振英表示，过去近40年，香港积极配合国家的改革开放，经济迅速转型增长；未来40年，香港将通过“一带一路”这部新引擎，加大推动经济和社会发展的力度。

据新华社报道，香港特区代表团由跨界别人士组成，包括特区政府高层官员、金融及银行界、商会、专业学会等界别的代表。他们将出席高峰论坛的开幕式、高级别全体会议及主题平行会议。梁振英将在“资金融通”平行会议作嘉宾发言。

梁振英表示，香港是“一带一路”建设的一个重要节点，香港享有“一国两制”独特的双重优势，可以发挥“一带一路”的“超级联系人”的作用，既可协助内地企业“走出去”，也可引进外地企业，为“国家所需”发挥“香港所长”。

为加强推展“一带一路”工作，特区政府今天推出“一带一路”宣传短片和小册子，向社会各界介绍香港在“一带一路”建设的优势和可作的贡献，小册子还罗列了香港企业在“一带一路”沿线国家及地区所参与的项目及投资等。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，论坛主要活动包括开幕式、领导人圆桌峰会和高级别会议三部分。

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