湖南煤矿事故追责 分管副县长等六干部被免职

（联合早报网讯）湖南省株洲市有关部门今天（8日）发布消息，株洲市当天召开市委常委会议，对攸县黄丰桥镇吉林桥煤矿中毒事故启动追责程序，对事故责任人作出先期处理决定，攸县副县长王卓文等六名干部被免职。

新华社报道，会议根据有关规定，决定提名免去攸县分管副县长王卓文的副县长职务，责成攸县县委按有关规定对黄丰桥镇、县煤炭产业服务中心、县安监局等单位五位主要负责人予以先期免职处理。目前，攸县正按程序对上述六人予以免职处理。待事故原因查明后，再对相关责任人严肃问责。

7日11时，位于攸县黄丰桥镇的吉林桥煤矿发生有毒气体中毒事故，55人被困井下，目前已确认18人死亡，37人获救并送医治疗，事故原因仍在调查中。当地警方已将可能跟煤矿中毒事故相关的责任人员全部控制。

报道指，在中毒事故发生12小时后，湖南省矿山救援白沙基地的蔡永鹏仍不愿放弃救援的希望，背着氧气罐坐进了矿车，带领队员下井搜救被困人员。

他下到一个作业平面后，搜寻到一个有生命体征的矿工，想把他背上矿车。然而井下氧气不足，带着氧气罐的蔡永鹏背不动这名被困人员。于是他扔掉了氧气罐，背着矿工在50度的坡上爬了200米，把矿工送上矿车。他之后不断给这名矿工打气，要他坚持住。

跟蔡永鹏一样，其他搜救队员都是轮番带着搜救设备下井救援，冒险全力搜救被困人员。当地政府部门在事故发生后，紧急组织专业力量实施救援。据介绍，共有来自长沙市、邵阳市、株洲市以及江西萍乡市等五支救援小分队、109名救援队员赶赴现场。

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