深圳互联网自行车投放量超过53万辆

（联合早报网讯）深圳市交通运输委员会今天（8日）下午发布的《深圳市互联网自行车发展评估分析报告》（简称《报告》）显示，目前深圳已投放互联网自行车车辆超53万辆，日均使用量达259万人次。

中新网报道，《报告》收集了摩拜、ofo、小蓝、小鸣4家互联网自行车企业平台数据，结合深圳新闻网、腾讯大粤网以及深圳市交委微信公众号等网络渠道采集的1万6546份有效调查问卷数据，围绕互联网自行车在投放及发展中对城市交通和居民生活的影响、互联网自行车企业的规范服务管理情况进行了评估分析。

《报告》显示，截至2017年3月底，在深圳投放互联网自行车的企业有七家，注册用户量超1052万人，投放车辆超53万辆，日均使用量259万人次，单车日均周转率5.4次，日均骑行总里程502万公里。

经测算，深圳市自行车交通出行分担率由2015年的8%提高至目前的10.7%，慢行交通分担率由53%提高至54.1%，互联网自行车对于优化深圳交通出行结构发挥了积极作用。接驳轨道/常规公交日均出行量约123万人次，约占日均骑行总量的47.4%，互联网自行车也成为解决公交“最后一公里”的有效工具。

报告还指出，约9.8%的互联网自行车使用群体从私人小汽车转移而来，日均出行量约21万人次，全年可减少小汽车行驶里程约7.5亿公里，减少二氧化碳排放约10.9万吨。

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