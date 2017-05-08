江泽民长子江绵恒高调出访

（联合早报网讯）原中共总书记江泽民长子、上海科技大学校长江绵恒日前出访美国和以色列，同当地学术和研究机构洽谈合作。

上海科技大学上周五（5日）在学校官网主页，图文并茂发布了江绵恒出访美、以两国的消息。

两篇报道详列了江绵恒一行先后访问以色列理工学院、威兹曼研究院、希伯莱大学等高校及研究机构，参观了Mobileye公司，就校际交流、科研合作、成果转化等进行了深入探讨。

该校网页显示，江绵恒一行先后访问美国加州理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、明尼苏达大学荷美尔研究所（Hormel Institute）、梅奥医学中心（Mayo Clinic）、普林斯顿高等研究院、普林斯顿大学等。

报道称，江绵恒一行出访美以两国，进一步推进和拓展了该校与世界知名大专学府和研究机构的深度合作及新渠道，使该校国际化进程迈出新的一步，为其注入新活力。

网站配发了12张江绵恒在各学术机构、与不同学者开会、交流、聚餐的照片，只见他表情自然轻松。

中国境外网站近日传闻指91岁的江泽民病重入住华东医院，后传出他在华山医院接受治疗。上海科技大学此时高调报道江绵恒出访，辟谣意味浓厚。

另有传闻称，上海华山医院附近街道已戒严，但据《联合早报》记者昨天（8日）到华山医院所见，医院外道路交通顺畅，院内急诊室正常有序，没有网传的戒严和中外记者守候的场面。

中国社交媒体微博昨天则屏蔽相关词组，搜索“华山医院，戒严”结果显示：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。（《联合早报》上海特派员顾功垒报道）

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