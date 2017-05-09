又有两名港人遭澳门当局驱逐出境

（联合早报网讯）中国全国人大委员长张德江昨起展开3天澳门视察行程。香港屯门社区网络召集人黄丹晴今日凌晨被澳门当局驱逐出境，新退党同盟亦称其成员许立燊昨日被澳门驱逐出境。

据明报报道，屯门社区网络在面簿上载澳门出入境事务厅通知书，指该组织召集人黄丹晴凌晨被澳门当局以“对澳门内部安全的稳定构成威胁”为由驱逐出境。该组织表示，黄丹晴昨午约1时进入澳门，晚上7时被澳门警方截查，其后被带到有组织罪案调查科调查，其间被问及是否认识“新澳门学社”及“（新澳门学社副理事长）苏嘉豪”等，并于今日凌晨1时被驱逐出境。

屯门社区网络批评澳门当局做法无理，对此深表遗憾，期望澳门政府停止政治打压及停止无理驱逐旅客出境。该组织强调，黄丹晴与“新澳门学社”及“苏嘉豪”没有任何联系。

另外，新退党同盟亦表示，其副主席许立燊被澳门当局驱逐出境。新退党同盟指出，许立燊前天（7日）与女友到澳门探望亲友，顺利入境，但昨日准备出境回港时，许立燊忽然被拘留约1小时多，及后驱逐出境，由澳门官方安排船位予许立燊，许立燊女友则自行返港。

新退党同盟说，对澳门做法非常不满及不安，将去信澳门立法会议员及相关政府部门要求交代。

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