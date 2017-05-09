陕西一领导班子七人被集体免职

（联合早报网讯）中国陕西省旬阳县国土局七人领导班子集体被免职后被“回炉锻造”。

据人民日报报道，5月3日上午，旬阳县第一期“回炉锻造班”开班，15名学员接受集中培训教育，其中包括县国土局原党组班子七名成员。

4月28日，旬阳县国土局党组原书记李锋及7名党组成员被集体免职；县国土局1名局长及3名副局长的行政职务被免，同时调离国土系统；安康市纪委对其中3人立案调查。

针对旬阳县国土局长期存在的问题，陕西省国土资源厅、安康市国土局和旬阳县委在巡察反馈中认为：旬阳县国土局班子长期不团结，内耗大，拉帮结派，互相推诿不担当，多名成员存在违纪问题；该局党组织在班子建设、选人用人、党内政治生活、党内监督等方面存在问题。

省市县巡察认为：鉴于县局党组不能自行纠正存在的错误，依据党内政治生活的若干准则和党组工作条例、纪律处分条例等相关要求，建议对旬阳县国土局班子进行彻底整顿。

在集体处分后，旬阳县国土局新班子6名党组成员中3名均由安康市国土局选派，另3名干部从旬阳县选派。新班子成员均由经验丰富、能力强的干部担任。

数据显示，2016年陕西问责追究1186人，是2015年的2.5倍，问责“一把手”431人；查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题6728件，同比增长81.3%，党纪政纪处分8130人，同比增长99.2%。

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