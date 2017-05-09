李克强冒雨探访河南黄河滩区

（联合早报网讯）中国总理李克强昨天（8日）冒雨考察河南新乡封丘县李庄镇李庄村。这是地处黄河滩区的一个村子，缺少基础设施，生产生活条件极为艰苦。

据中国政府网报道，总理走进两户村民家中探访，详询日常生活、粮食产量等情况。该村已列入黄河滩区居民迁建规划，村民们都表示非常愿意搬出去。总理祝他们早日乔迁新居。

“这个房子成本多少、补贴多少，财政资金能不能平衡？”李克强8日走进河南新乡封丘县一户从黄河滩区迁出的居民新家，与该省市县负责人一起算了笔细账。算下来该项目成本收益基本打平。总理说，黄河滩区群众迁建能给百姓带来实实在在的好处。

李克强考察了河南自贸区开封片区。这里在三证合一、五证合一基础上，按照中国国务院多证合一要求，整合为二十二证合一 ，以减证带动简政。总理称赞道，创建自贸区目的是打造改革开放高地，最终要让审批程序越来越简，监管能力越来越强，服务水平越来越高。

李克强冒着小雨考察开封旧城改造工作。开封作为历史古都，保护古城风貌与改善老城区居住环境任务同样繁重。总理登高察看古色古香的改造街区后，又走入老城区的棚户中看望居民。他说，古城修复是历史责任，而老城区居住环境改善是迫切需要，二者不可偏废。

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