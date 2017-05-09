台湾不获邀出席世卫大会 台总统府表遗憾与不满

（联合早报网讯）台湾卫生福利部证实，台湾今年没有收到出席本届世界卫生大会（WHA）的邀请，总统府对此表达高度遗憾和不满，也呼吁世界卫生组织正视台湾作为全球防疫体系的一环，正视台湾人民应享有无差别对待的健康权益。

第70届WHA将于5月22日在日内瓦举行，网络报名已在今早6时截止，台湾却始终未收到邀请函。继昨天傍晚的记者会后，卫福部今早9时再度召开记者会，由部长陈时中亲上火线。他证实，台湾没收到邀请函，他心情沉重，并强调“无法参加WHA是我们的损失，也是国际社会的损失”。

从今早10时开始，台湾大陆委员会、外交部和总统府先后发表声明，对事态发展表达遗憾与不满。

总统府说，健康是人权，防疫不应该有国界。世界卫生组织是基于对全球每一个人健康福祉而存在，身为国际社会的一份子，台湾人民有权参与包括世界卫生大会的相关活动，而台湾在国际医疗跟防疫的贡献也应该继续深化，不能成为全球防疫的缺口。

外交部也指出，世卫组织若屈从政治压力不邀我与会，不仅枉顾台湾人民之健康人权，亦将造成国际公卫体系之严重缺口。

陆委会则强烈抗议中国大陆阻碍，表示参与WHA是台湾民意的高度期待，为避免因为台湾今年无法参与WHA而造成两岸关系的负面影响，总统蔡英文已多次呼吁陆方妥慎处理，陆委会也在今年3月下旬及5月初，两度向陆方表达立场，并愿沟通化解分歧。

但陆委会指出，唯“对岸无视我方呼吁及严肃的提醒，仍坚持阻挠台湾参与WHA，如果WHO最终亦屈从北京压力，则势必严重伤害台湾人民感情，激起台湾民意的强烈反弹，甚至可能让两岸关系渐行渐远”，重话批评北京当局。

由于民进党籍的蔡英文上台后始终不承认“九二共识”，去年下半年的国际民航组织和国际刑警组织，台湾都无缘与会，今年出席WHA的机会自是微乎其微。

陆委会说：“我们绝不会屈服于北京的压力，也会持续向国际发声，争取台湾参与WHA及其他国际组织的权益。”（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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