中国136家房企负债直逼5万亿 平均每家负债362亿

（联合早报网讯）中国2016年上市企业年报披露已收官。据Wind资讯统计数据显示，A股136家上市房企负债合计超过4.92万亿元，同比增加10139亿元，同比增长幅度达25.93%。换言之，截至2016年底，A股平均每家上市房企负债达362亿元。

不过，这136家上市房企的总资产总计为6.37万亿元，同比增长幅度达24.76%，与负债增长水平相差约1.2个百分点。此外，根据Wind资讯统计数据计算，2016年，这136家上市房企的平均资产负债率为77.26%，去年则为76.55%，同比增幅不足1个百分点。

据证券日报报道，在A股136家房企中，有32家资产负债率超过80%红线，占比接近24%。此外，剔除预收账款后的资产负债率超过70%的有45家，占比超过33%。

华泰证券房地产分析师谢皓宇认为，高负债不全然是坏事。在其统计的34家典型房企资产负债等运营数据结果显示，近两年，这34家重点公司资产扩张相当于过去8年的规模，其中负债扩张贡献超过80%。

但易居研究院智库中心研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，2015年以来，鉴于公司债成本较低，房企大规模发行，这些债务还未进入集中还款期，预计明后年将是还债高峰期。

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