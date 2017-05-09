中国足协已研究申办世界杯政策 但尚未成形

（联合早报网讯）刚刚当选国际足联理事的张剑，成为继张吉龙之后，第一位进入国际足联核心决策机构的中国足协官员。

据新华社报道，随着张剑的当选，“何时申办世界杯”成为外界关心的话题。对于这一愿望，《中国足球改革发展总体方案》明确在远期目标中要“积极申办国际足联男足世界杯”。为此，中国足协也做了积极研究。

中国足协相关人员近期向记者证实，已在研究申办政策和条件，“一切在计划里，（世界杯）肯定要申办的”。而且中国足协目前申办2023年亚洲杯，也是在积累经验。

不过，到底申办哪一届世界杯，轮到亚洲下次申办最早是哪一届，由于国际足联还没有出台明确规定，足协研究可能还没有成形，目前也无法对外公布。

理性来看，世界杯申办非一日之功，而张剑当选理事，也只是足协提升话语权迈出的一步。

中国足球如想培养出下一个“张吉龙”式的——既担任过亚足联第一副主席，又担任过国际足联执委的足坛外交人士，还需要时间和经验的积累。

因此，中国足协在理顺体制和机制后，作为一个社团组织，要抓住张剑当选理事的契机，继续对这个“制高点”全力支持，并要不断输送人员到国际足联、亚足联任职，继续在国际足坛事务中发挥作用，扩大交流层面，从而为中国足球整体实力提升、最终申办世界杯，创造更加有利的条件。

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