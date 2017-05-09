中国在英“史上最贵核电项目”主体工程开工

（联合早报网讯）中国广核集团副总经理谭建生9日表示，中广核英国欣克利角C主体工程日前已正式开工。

据中新社报道，2016年9月29日，中广核与法国电力集团、英国政府签署了英国新建核电项目一揽子协议，实现中国核电走出去的历史性突破。

英国核电项目包括欣克利角C、赛兹韦尔C、布拉德维尔B三大项目，其中布拉德维尔B项目将使用中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”。

谭建生介绍，欣克利角C项目计划建造两台EPR机组，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设，中方股比33.5%。2017年3月24日，欣克利角C项目进行了核岛廊道第一罐混凝土的浇筑，标志着项目主体工程正式开工建设。

据报道，价值180亿英镑的欣克利角C核电项目被业内公认的迄今为止全世界造价最高的核电站。

“该项目投资大，造价高，但是回报合理。”谭建生表示，欣克利角C项目建成后，将满足英国7%的电力需求，在60年运行寿期内，每年相当于减排900万吨二氧化碳，并聘用约900名员工。在项目建设过程中，还会提供2.5万个就业岗位，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显的拉动作用，也会对中国核电产业链走出去起到积极的推动作用。

“英国核电项目将把中国资本、中国技术、中国装备、中国经验、中国服务全面带出去，助推‘中国制造’迈向‘中国创造’”。谭建生表示。

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