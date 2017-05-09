留美学生纪欣然遇害案：嫌犯月底面对审判程序

（联合早报网讯）8日，美国南加州大学（USC）中国学生纪欣然命案的第二名被告加西亚（Andrew Garcia），在洛杉矶刑事法庭出庭，法官确定下陪审团审判日期。

据美国侨报报道，8日上午，被告加西亚被提押出庭，法官定下他的陪审团审判程序安排。不过，由于法官审理的另一案件因陪审员的问题导致审判仍在进行中，所以纪欣然命案的审判程序顺延至5月下半月进行。

加西亚将在5月22日进行审前动议会议。而法庭已为欣然案件要求陪审团做挑选，因此案件审理将在5月23日开始陪审团挑选，即5月23日为审判日。加西亚与已经被定罪的案件首名被告谷艾瑞罗（Alejandra Guerrero）一样面临包括一级谋杀罪、抢劫罪、蓄意抢劫罪和以致命武器攻击罪的四项罪名。

案件的另一名被告奥丘阿（Alberto Ochoa）目前在少年法庭接受非公开的审理程序。据纪欣然父母的代理律师蔡玟慧介绍，这并不意味着奥丘阿会被当未成年人接受审判。在加州去年年底通过了57号提案（Proposition 57）之前，少年法庭法官和地方检察官的办公室都有权利决定是否让被告以成年人身份接受审判，尤其是关于重罪。57号提案通过之后，地方检察官办公室这方面的权利被拿走。新法使得纪欣然命案另一名被告奥丘阿可以要求回到少年法庭，重新让法官决定是否以成年人身份对其进行起诉。

蔡玟慧律师说：“在加州有不同地方陆续有类似案例发生，这些辩护律师都因为57号提案的关系，把案子带回到少年法庭。这很不幸，浪费很多资源，对被害者和被害者家属都是非常困扰的。我们一直在跟踪这个被送回少年法庭的被告，现在并不是说这名被告会在少年法庭进行审理，而是需要法官决定是否对她以成人罪进行审判。如果法官判定要以成人罪审判，她就会被送回原来的法庭。目前的案件来说，因为她罪行的恶劣和已经用到的司法资源，我们希望少年法庭法官能做出明智判断。”

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