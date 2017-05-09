台湾国史馆清查《蒋档》26万件解密上网

（联合早报网讯）台湾国史馆今天（9日）发布新闻稿指出，历经八个多月努力，终于完成馆藏26万余件《蒋中正总统档案》（一般通称为“大溪档案”或“蒋档”）档案的清查及解密作业，并已于4月底完成上网，读者得不限地域时间透过国史馆档案文物查询系统查询阅览。

自由时报报道，国史馆指出，从去年8月至12月间，国史馆积极展开《蒋档》的清查作业，清查中含有密件的六个系列共26万余件档案（其中原列为机密档案者占61.65％），经函请总统府、行政院、国防部、外交部等25个原机关审酌解密后，于今年1月至4月间分批开放档案内容于网路提供查阅。

目前直接开放线上阅览者达98.8％，涉及着作权或有权利约定等情形而须到馆阅览数位档者占0.74％，内容含有个人隐私须经申请，抽离或遮掩后提供者占0.44％，可谓绝大多数都已经可以透过网路阅览，只有0.02％经原机关审酌认为涉及国家安全情报来源及管道，应永久保密。

除了《蒋档》之外，国史馆也已于网际网路上公开《国民政府》《戴笠史料》等档案全宗以及《陈水扁总统文物》《汪兆铭史料》公务活动照片等档案，数量已逾百万页。

国史馆未来仍将持续清查馆藏档案，例如《蒋经国总统文物》《严家淦总统文物》《陈诚副总统文物》《司法院》等全宗档案。这些档案全宗完成清查，办理解密作业、检视个人资料后，数位档亦将陆续上网公开，便利各界使用。

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