中国忍痛去杠杆 投资者警惕影响扩散风险

（联合早报网讯）中国当前遏制信贷热潮的行动可能是迄今为止最为协调的一次，但正在促使投资者评估其影响是否会蔓延至更大范围的金融市场，就像2015年中国市场动荡引发全球混乱那样。

彭博社报道，决策者打击杠杆的举措已在国内造成5000亿美元的金融损失，再加上有证据显示经济增长可能正在见顶，全球工业金属和铁矿石价格受到拖累。现在要关注的关键指标是：人民币汇率和跨境资本流动。

目前让外国投资者感到安心的是，正如外汇储备连续三个月上升所示，中国成功抑制住了资本外流。此外，近几个月来遏制影子银行、收紧货币市场流动性的举措，并没有伴随任何意料之外的汇率政策调整。最后还有投资者焦虑情绪的终极镇静剂：对中国国家主席习近平在今年秋季中共十九大召开之前防止市场大崩盘的信心。

“我们认为中国的去杠杆行动很克制。”驻亚特兰大、帮助路博迈（Neuberger Berman）管理着120亿美元新兴市场投资组合的Gorky Urquieta称。“这是一个会影响国内市场的问题。”他强调，人民币承受的压力已“显著减弱”。

2011年以前中国增长10%以上的日子已经一去不返，其经济减速不时搅乱海外市场和经济体，尤其是在中国政府同时还采取了政策行动的时候；相对发达市场而言，中共领导下中国政府的决策过程并不透明。

中国官员已经逐渐加强了沟通，而且对经济放缓主要阶段已经过去的信心增强，现在增长率趋于在6.5%至7%之间波动。近期增长企稳本身就给了官员勇气，让他们敢拿始于2008年全球金融危机最严重时期、创下纪录的信贷扩张问题开刀。

“鉴于中国领导人对十九大于秋季召开之前的增长形势更具信心，监管机构现在有更大的空间来削减杠杆和挤出债券和房地产市场的泡沫。”美国财政部前中国专家、现基金公司TCW Group Inc.驻洛杉矶的分析师David Loevinger称。“虽然存在监管机构收得过紧的风险，但在十九大召开前引发经济严重放缓或金融不稳定对政途可没有什么好处。”

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