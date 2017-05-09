越南海警舰船首次访问中国

（联合早报网讯）曾多次参加中越海警海上联合执法活动的越南海警8004船，今天（9日）上午抵达海南省海口市进行为期四天的友好访问。这是越南海警舰船首次应邀访问中国。

中新社报道，当日上午，中国海警局在海口秀英港码头举行隆重的欢迎仪式。当日下午，中共海南省委常委、省政府常务副省长毛超峰在海口会见越南海警访问团，并与越南海警政委黄文同中将进行了友好会谈。

据介绍，近年来，中越海警合作取得突破性进展。去年6月，两国海警签署了合作备忘录文件。之后，两国海警在北部湾共同渔区联合检查、海上救助、舰船访问、人员交流等务实合作方面取得积极进展。2016年11月中国海警46305舰曾访问越南海防市。至此，两国海警舰船成功实现了互访。

今天下午，中越海警代表团在海口市举行了会谈，双方就深化两国海上执法合作等议题交换意见，通过友好协商，达成了广泛共识。双方回顾了2016年8月中越海警第一次工作会晤以来，双方在海上执法安全合作方面所做的工作，充分肯定了一年来双方在北部湾共同渔区联合检查、舰船访问、海上搜救、人员交流等方面取得的积极成果，并就2017年中越海警务实合作项目进行了磋商。

双方一致认为，近年来中越海警合作不断深入，为维护海上安全稳定，巩固和推进两国全面战略合作伙伴关系做出了积极贡献。双方应以此为契机，全面落实中越两党高层领导达成的重要共识，提升中越海上执法合作水平，共同维护海上安全稳定。

中国海警局司令部副参谋长张春儒接受媒体采访时表示，此次越南海警8004船访问海口，是落实年初中共中央习近平总书记和越共中央阮富仲总书记共同发表的《中越联合公报》的一项重要活动，有利于增进中越友谊，加深彼此了解，全面深化中越海警务实合作。

张春儒说，按照计划，今年双方还会举行中越海警青年警官交流、北部湾共同渔区第二次联合检查、中越海警第二次工作会晤、中国海警舰船访越等活动。通过这些活动，中越海警将更加专业、更加务实、更加友好地发展合作关系，共同维护海上安全稳定，更好地造福两国和两国人民。

明天，越南海警8004船将举行开放日活动，届时百余名当地民众将登船参观，与首次到访的越南海警舰船和船员“零距离”接触。

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