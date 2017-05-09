面对少子化 台湾部分大学招不到学生

（联合早报网讯）台湾的大学个人申请今天（9日）放榜，面对少子化趋势，有不少校系慢慢需面临缺额难题，大学甄选会发现，今年有39所学校缺额率逾两成，其中六所缺额率过半，甚至惊见成功大学化学系招生19名却无人分发的状况，提醒校系要注意趋势。

据自由时报报道，大学甄选会总干事张文恭指出，今年缺额1万2039名，创历年新高，若分析学校缺额比率，有六所学校缺额率逾五成，33校缺额率在两成到五成之间，都比去年严重，研判主要是报名人数减少，但各校开出的招生名额又增加所导致。

其中，甄选会发现，今年仍有部分校系无人分发，如成功大学化学系要招19名，结果槓龟；长荣大学智慧生活应用学士学位学程制联网应用组要招17名也无人来；真理大学休閒游憩事业学系（台南校区）招10人也没有。张文恭说，校系可能订下门槛，但正取的学生与其他校系重榜，因此便跑到别校去唸了，情况普遍。

面对个人申请管道缺额不断增加，大学招生委员会联合会组长王盛骐则分析，申请经过校系设定“倍率”筛选，是此管道的招生精神所致，利用门槛与设计，可能因此把一些学生筛掉，因此以录取率来看，申请不比指考高，目前申请管道设定的筛选倍率为三倍，亦即大学科系招生名额乘上三，是第一阶段最多可筛进来的人数，但未来是否要把数字放宽让更多学生被筛进来，则还要跟教育部讨论。

张文恭也说，申请管道中，校系会订定标准来筛选学生，但必须很警慎，也要注意大环境变化，避免发生缺额情形，但倍率更动，则可能冲击后段学校，要不要整体调整，也须谨慎考虑。

成功大学招生组组长黄信复则表示，今年化学系申请在筛选倍率上，订下自然学测成绩两倍的倍率（经查去年是三倍），因倍率订太低，导致筛选进来的学生太少，再加上高分群学生重複录取所导致，明年会将倍率改回三倍。

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