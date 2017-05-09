张德江吁港澳把握机遇 享受大陆经济火车VIP服务

（联合早报网讯）到澳门视察的中国全国人大委员长张德江，向澳门人提出三点意见：珍惜经验、筑牢根基、促进发展。他强调，大陆经济蓬勃是“人类社会发展上的奇迹”，港澳应把握机遇，享受“中国火车”的“VIP（贵宾）服务”。

张德江和澳门百多名各界人士举行座谈会时指出，不少国家均寻求参与大陆市场的机会，例如在北京举行的一带一路论坛，就有数十名外国元首积极参与，他们都想搭乘大陆经济的“火车”。

他说：“港澳近水楼台先得月，而且不需排队买票，还可免费上车，享受VIP服务，中央已在车上预留位置，何乐而不为？”

他也说，澳门成功体现一国两制的核心价值，即在于坚持一国之本、善用两制之利，牢固把握了“一国”是“两制”的前提和基础、以爱国者为主体的“澳人治澳”、中央授权下的高度自治这三个核心要义。

他说，澳门今后应用好用足北京的“惠澳措施”，包括已明确85平方公里水域，推动海洋经济发展；加深陆澳两地人民往来，优化大陆居民赴澳措施。他说，只要做得到，中央必定全力支持澳门发展。

张德江还到澳门立法会跟全体议员见面，这是澳门立法会首次有国家级领导人到访。立法会主席贺一诚会后称，张德江向立法会提出三点要求，包括坚持现有基础，既做好监督政府也要做好立法，以及不要“拉布”。

贺一诚说：“他还指出，澳门率先为基本法23条（国安法）立法，特别值得肯定，在维护国家安全方面，走在前面。”

香港泛民主派人士认为，张德江的说法相当于向候任香港特首林郑月娥施压。其中，民主党主席胡志伟指出，香港与澳门不同，希望林郑不要受有关言论影响，强调下届港府首先要透过改变政制，去解决香港的深层次矛盾。

多名澳门泛民议员在立法会外提交请愿信，要求澳门普选特首；“新澳门学社”则要求澳门进行政制改革，副理事长苏嘉豪说，很多澳门年轻人对澳门失去信心及归属感，持续下去将造成信心危机。

除了政治问题外，澳门社会近年还出现不少乱象和隐忧，其中最突出的是“海一居”烂尾楼事件，还有楼价居高不下、经济过度依赖博彩业、劳工问题、部分官员贪腐及违规行为等。

张德江在座谈中指出，发展需要稳定的社会环境，澳门地方小、人口少，乱不得也乱不起。

他希望澳门社会各界能更加增强大局意识，从维护澳门特区整体和长远利益出发，支持行政长官及特区政府依法施政，关注并即时反映各界群众要求，帮助特区政府防范及化解社会矛盾。

随着张德江明天结束访澳返京，港澳正密切关注中国国家主席习近平于“七一”香港回归20周年期间访港之行。据悉，习近平将于6月29日抵港，7月1日离港，出席包括为新特首监誓等20多项活动。

香港警方连日来开展“反恐演习”，并参考早前印度尼西亚总统访港的做法，采取最高级别反恐防御措施，包括再次出动无线电干扰车，保安规模预料将是有史以来最严密的一次。

近日港媒曾以顾客身份查询湾仔君悦酒店订房情况，职员回复由6月28日至7月1日均未有房间供应，显示习近平及其随员将有很大机会下榻该处。翻查资料，张德江去年5月中访港时，该酒店也没房间供应。

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