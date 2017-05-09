被控煽动颠覆国家政权 谢阳认罪 否认遭酷刑

（联合早报网讯）中国维权律师谢阳被控“煽动颠覆国家政权”罪一案昨天在湖南开庭审理。谢阳在庭上认罪，并表示希望以自己为反面教材，奉劝维权律师“避免被西方反华势力利用”。他也否认羁押期间遭受酷刑。

人权组织批评，中国当局可能向谢阳施压，迫使他否认被逼供。

谢阳被控煽动颠覆国家政权、扰乱法庭秩序一案前早开审。据湖南省长沙市中级人民法院官方微博的图文直播，谢阳承认在微博上发表过“攻击抹黑”中国政府、司法机关、法律和政治制度的言论，包括“颠覆政权是基本的人权”“推翻独裁统治，迎接新中国”“开枪吧，让这个烂透了的体制早点灭亡”等。

他也承认，曾两次在香港、一次在韩国，接受以“西方宪政等错误思想的洗脑”为内容的“培训”。

谢阳是一名湖南律师，曾参与辩护几起敏感案件。他在2015年7月失联，2016年1月被正式逮捕。

检方昨天在庭上公布了谢阳“煽动颠覆国家政权”的证据，包括他在2015年“庆安事件”中，诽谤执勤民警故意杀人。谢阳也被指将庆安事件与他在南宁被围殴一事挂钩，误导公众联想维权律师因代理群众案件而遇袭。

2015年5月，黑龙江庆安农民徐纯合在火车站被执勤的民警李乐斌开枪击毙，谢阳是事后代理此案的律师之一。同月，谢阳在广西南宁被20多名身份不明者用棍刀殴打，当时有舆论怀疑可能与庆安事件有关。

据官方公布的供词，谢阳昨天在庭上说，他在南宁代理一起普通民事案件后被对方当事人组织的人员殴打，他却说成是因代理庆安事件而遭政府报复。

他说：“我以前的所作所为已经完全违背了律师的执业伦理，给社会造成了恶劣影响。”

人权组织说，中国政府过去几年以国家安全的名义加强限制言论自由，还拘捕了多名维权律师及人士，谢阳就是在2015年7月的大型搜捕行动中被带走的。

另一名在上述“709大抓捕”行动中被捕的维权律师李和平，已在上月底被判颠覆国家政权罪成，判处有期徒刑三年，缓刑四年，剥夺政治权利四年。

谢阳昨天在庭上批评他曾所属的维权圈子，奉劝其他维权律师放弃使用联系境外媒体及自媒体，以炒作热点敏感事件、攻击司法制度、抹黑中国党政机关形象等方式来代理案件。

他说：“大家要以我为戒，一定要在法律框架内行事，避免被西方反华势力利用。”

人权组织说，谢阳此前向律师提供了警方和检察机关用刑逼供的证词，包括对他限制睡眠、长期审讯、殴打、作死亡威胁和其他凌辱行为。

不过谢阳昨天在庭上供称，羁押期间司法机关“充分保障了我的合法权利，没有对我刑讯逼供，更没有遭受酷刑”。

关注中国人权问题的维权网昨天刊登谢阳的妻子陈桂秋的声明，质疑丈夫庭上供词的真实性。她表示，谢阳一定是受到了“非人的酷刑折磨，为了生存，他屈膝于公权力”。

陈桂秋也告诉法新社，自己没有接到法院通知谢阳案开审，家属也未出席庭审。

独立时评人陈杰人接受《联合早报》访问时说，法院公开了检察机关的公诉书，也网络直播庭审，可算是一种进步。不过他认为，庭审应真正做到公开，让每个人都可以旁听。

陈杰人说：“谢阳案不是他个人的事，而是涉及到亿万中国人未来能不能得到法律救济的权利问题。如果律师被不合理审判，显然对公众的权利是一种潜在的伤害。”

陈杰人也表示，从谢阳的抓捕到关于他遭受酷刑的各种传言，恰恰是由于信息不透明而引起的：“只有做到信息公开、司法公开，才会让这些猜疑消失。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅