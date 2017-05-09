台湾飞指部前指挥官疑遭中共吸收

（联合早报网讯）台湾国防部飞弹指挥部前指挥官、现任陆军马祖防卫指挥部少将副指挥官谢嘉康，因多次疑似以旅游名义离台至第三地接触不明的中国大陆籍人士，遭国防部反谍系统盯上，今天（9日）在法务部调查局的会同下，前往谢嘉康位于屏东住家中进行搜索，随即带往法务部调查局高雄市调处实施侦讯。

苹果日报报道，由于谢曾任飞指部指挥官一职，如果谢涉及遭大陆所吸收，台湾所有防空飞弹及可攻击大陆的地对地飞弹的机密资料恐将外泄。

由于谢嘉康曾担任国防部参谋本部飞弹指挥部指挥官一职，飞指部所属的包括爱国者三型、天弓三型等飞弹机密都非常了解；甚至连从未曝光的雄二E型巡弋飞弹及可攻击上海、北京等重要位置的地对地飞弹都是由他所掌控，因此谢嘉康如果成为共谍，等于是台湾飞弹阵地及重要飞弹机敏内容均已让大陆解放军所掌握。

台湾国防部昨天傍晚也证实，中共情报部门疑似吸收台湾某民众，并涉嫌接触谢姓现役少将刺探国军机密及发展敌谍组织。本案已进入司法程序，基于侦查不公开原则，国防部正配合检调单位深入调查中。

国防部强调，当前台湾安全威胁日益严峻，国军反制敌谍渗透不容丝毫松懈，国防部除以此案例为殷鉴，持续加深官兵保防警觉，凡发觉不法，立即检举反应，严密各项安全管控机制，强化预警情资通报及统合联防功能，有效落实保密与肃谍工作，确维台湾整体安全。

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