习近平同马克龙通电话：欢迎法国参与“一带一路”建设

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（9日）同法国当选总统马克龙通电话。

中新社报道称，习近平祝贺马克龙当选法国总统。习近平指出，中法关系具有深厚历史底蕴，在中国外交中占有重要地位。建交53年来，两国关系经受住了国际风云变幻考验，战略性不断增强。推动中法关系在新起点上迈上新台阶，符合两国人民和国际社会共同期待。

习近平强调，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，始终从战略高度和长远角度看待中法关系发展，愿意同法方弘扬友好传统，增强战略互信，切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作。

中方欢迎法方参与“一带一路”建设。双方要保持在国际和地区问题上沟通协调，继续推动全球治理变革，维护包括气候变化《巴黎协定》在内的全球治理成果，加强在二十国集团框架内合作，为世界和平、稳定、繁荣共同作出贡献。中方继续支持欧洲一体化进程。

马克龙表示，感谢习近平祝贺他当选法国总统。法中两国传统友好，当前各领域合作良好。他表示自己十分重视法中关系。法国新政府将继续奉行积极友好的对华方针，坚持一个中国政策，深化两国在外交、经贸、工业等领域和“一带一路”建设框架内务实合作，就应对气候变化、二十国集团合作等重大国际事务继续密切沟通协调。

习近平和马克龙同意保持联系并早日会面，就中法关系发展和双方共同关心的问题及时交换看法。

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