台湾参与WHA 美：强烈支持

（联合早报网讯）台湾媒体报道称，美国国务院今天表示，美国认可台湾在全球卫生议题上持续的领导地位，也将继续“强烈支持”台湾以观察员的身份参与世界卫生大会（WHA）。

台湾联合新闻网报道，台湾未获邀请参加今年的WHA，世界卫生组织（WHO）发言人林德梅耶表示，各方仍继续“讨论”这一议题，法新社报道认为，这是给台湾出席大会预留空间。

而美国长期以来支持台湾有意义地参与国际组织，国务院东亚暨太平洋事务局发言人崔葛瑞斯（GraceChoi）在回覆台湾中央社记者询问时，作出上述表示。

记者提问，台湾确定未获得邀请函，但仍将派代表团赴日内瓦，美国是否计划与台湾的代表团在WHA会议期间会晤？在台湾被拒于WHA之外的情况下，美台间是否有哪些合作或沟通机制，可交流分享关于全球卫生与健康的重要议题或资讯？

对此，崔葛瑞斯先说，美国在过去八届的世界卫生大会中，都欢迎台湾以观察员的身份参与。她还指出，美国认可（recognizes）台湾在全球卫生议题上持续扮演的领导地位，美国也将继续“强烈支持”台湾以观察员的身份参与世界卫生大会（WHA）。

她最后重申美国一贯立场表示，美国鼓励北京与台北在尊严与尊重的基础上，展开建设性的对话，美国持续敦促两岸双方展现耐心、弹性及创意。

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