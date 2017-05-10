河北4月旅游业排行榜 雄安新区热度居首

（联合早报网讯）中国河北省旅游发展委员会9日在其官方微博发布今年4月份《河北省旅游行业舆情报告及旅游业排行榜》。其中，河北省各县级市、区、县热度指数排行显示，雄安新区的热度指数位列第一。

中新社报道，《河北省旅游行业舆情报告及旅游业排行榜》是通过对微博、微信、博客和数万家网站、论坛、报刊、政务网站、视频网站、境外网站的数据监测，对2017年4月1日至4月30日期间，互联网上关于河北省旅游及与其相关信息的网络传播热度指数和全网信息量进行的综合统计。

从今年4月份河北省旅游相关信息走势图可以看出，在清明节期间的4月4日至5日全网信息量达到整月最高峰；而“五一”劳动节期间的4月29日信息量达到整月第二个高峰。其余时间信息量较为平均。

统计显示，河北旅游景区热度指数排行前三的景区分别为白洋淀、秦皇岛山海关和承德避暑山庄。在河北省各县级市、区、县的热度指数排行中，雄安新区以44.88的热度指数高居榜首，其中雄县热度指数最高；安新县和容城县分别位于二、三名。

4月1日，中国官媒向外界发布了决定设立河北雄安新区的消息，称这是“继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区”。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，覆盖白洋淀，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

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