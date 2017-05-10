台维格饼家篡改食品有效期被查

（联合早报网讯）台湾著名的维格饼家，惊传长期窜改即将到期的凤梨酥等食品的有效日期后，当成新品贩售。士林地检署昨天（9日）晚间前往维格位于新北市五股区成泰路的“凤梨酥梦工厂”搜索，带回兼任观光工厂门市协理的董娘萧诗锦与林姓主管五人，萧女承认为节省成本窜改有效日期，讯后获150万元（新台币，下同）交保、林获20万交保，其余员工请回。

自由时报报道，检举人指称维格四年前就开始窜改有效日期，除凤梨酥还包括其它糕点；检调正过滤查扣资料，若确认属实，“恐怕已有数以吨计的维格过期食品被消费者吃下肚了”。

士检今年3月接获线报，指维格窜改门市即期商品的有效期限，最具知名度的产品凤梨酥也在其中。经一个多月蒐证，昨天上午指挥调查局台北市调处，会同食药署及新北市卫生局，前往五股观光工厂搜索。

检调初查，观光工厂员工回收即期商品，以酒精涂销有效日期，重新打印新的期限，伪装成刚生产的商品。检调暂将有问题商品就地查封，另查扣用来窜改日期的设备工具，昨下午将萧诗锦等五人带回讯问。

据了解，萧女昨见检调上门搜索，随即承认是她指示员工修改商品有效期限，三名员工也承认犯行，指出原商品外盒包装上打印字样为中文“有效日期”，改印英文“EXP”来区隔。检方讯后依诈欺罪及伪造文书罪，分别裁示交保及请回。

士检指出，问题商品的具体数量、品项尚待清点厘清，目前也未查到董座孙国华或其它门市涉入不法。检方说，已通知双北市卫生局对制造糕饼类食品的公司积极稽查。

食品药物管理署主任邱秀仪指出，若经查证贩售食品确实有标示不实，就违反“食品安全卫生管理法”，可处4万元以上、400万元以下罚锾。

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