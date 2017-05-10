外媒：泰拟从中国买装甲车和坦克

（联合早报网讯）泰国皇家陆军司令差林猜·西迪萨说，陆军将从中国采购价值约20亿（泰铢，约3.9亿元人民币，下同）的34辆装甲战车，另外再购买11辆VT-4主战坦克。

据泰国《曼谷邮报》网站9日报道，在陆军与中国达成这项武器交易计划之前，泰国皇家海军一度引起争议的潜艇购置计划于上周最后签署了合同，从中国购买首艘S26T“元级”潜艇，价值135亿。

据差林猜将军透露，陆军已向国防部建议购买VN-1装甲车辆，正等待提交内阁批准。VN-1装甲车将加入步兵部队正在服役的近200辆乌克兰制造的BTR-3E1装甲车辆。

报道称，如果采购计划得到批准，它将成为陆军首次列装中国制造的装甲战车。

差林猜将军说陆军为采购装甲车辆成立的小组最终选定中国作为合同对象，其他候选对象还包括俄罗斯和乌克兰。

消息人士说，这个决定似乎意在加强中泰军事关系，并减轻有关维修和采购零部件的担忧。

泰国国防部最近公布了在泰国开设生产和维修中国武器的工厂的计划。预计将于7月签署的这项计划，开厂的目的是为泰国购买的中国武器提供修配厂，同时也为装甲车辆成立零部件生产厂。

关于采购VT-4主战坦克，差林猜将军说预计不久将宣布再购买11辆坦克的计划。

报道称，此次采购是陆军主战坦克采购计划的第三阶段，按照计划总共将采购49辆坦克替换1962年采购的已经老化了的M41坦克。

在272辆M41坦克中，大约100辆仍在服役，并分布在陆军全部四个战区。

泰陆军已从中国订购两批VT-4主战坦克：第一批订购了28辆坦克，价值40亿；最新订购了10辆坦克，预算为20亿。49辆VT-4坦克组成的战斗营将部署在孔敬的第6骑兵营和黎逸的第21骑兵营。

差林猜将军说首批28辆坦克预计今年交付使用。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅