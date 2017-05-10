台南地检署传名师陈星 协助调查林奕含之死

（联合早报网讯）台湾才女作家林奕含轻生，补习班名师陈星（本名陈国星）遭指控是诱奸她的“狼师”，事件延烧12天后，台南地检署昨天（9日）以妨害性自主罪的“他字案”被告身分传讯陈星，在检方的动作之后，始终沉默的陈星昨晚发表声明，坦承与林奕含曾婚外情交往两个多月。

自由时报报道，南检襄阅主任检察官陈建弘昨晚证实，本月1日分案指派妇幼专组专责检察官侦办，上周五（5日）将妨害性自主“他字案”被告的传票送达陈星，陈星昨白天赴台南地检署到庭说明案情。经陈星同意，检察官同步指挥检察事务官到他的台北住处搜索，带回相关物证进行解析，检方讯后让陈星离去。

林奕含家属部分，南检多方联系未果，检察官以传票通知家属到署协助调查，但家属以办理丧事为由请假未到庭，南检体谅并尊重。

陈星昨晚透过媒体发出声明稿，内容指称，2009年2月，当时林小姐是高三学测满级分生，同心补习班的招生主任安排林小姐与他合照留念。

其后，林小姐与一群资优生参加补习班安排的加强辅导课，这段期间他与林小姐仅于课堂见面、无私下来往。到2009年8月初林小姐上台北准备念大学

，彼此已无师生关係，两人之后交往两个多月后，林家父母知悉要求分手，他太太知悉后选择原谅，这段关系划下休止符。

声明说，据林小姐专访中表示16岁即有严重忧郁症，当时他与林小姐素未谋面。现在回忆起林小姐也曾因课业压力及志趣不合而快乐不起来。林小姐

说她是一个文学的灵魂却禁锢在理工科的躯壳中。

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