海南一小学副校长涉性侵未成年女生被抓

（联合早报网讯）“琼山一小副校长吴钟明涉嫌违法行为”，这是海南省海口市琼山区教育局4月7日一份未公开的新闻通稿所用标题内容。知情者称，吴钟明涉嫌违法的行为是其涉嫌性侵未成年女生。

据中国青年报报道，被吴钟明涉嫌性侵的未成年女生来自琼山第一小学，该女生目前已读初一，女生读小学时已被吴钟明性侵。为了不让女生对外说出实情，吴钟明给她买了一个苹果手机，还经常发信息给她。女生家长近期看到手机里的信息后报警，4月5日，吴钟明被警方抓获。

知情人称，女生目前已怀有身孕，其父母被“安排”住在某一宾馆内，有关人员仍在与其父母商谈赔偿事宜。

琼山区教育局未公开的新闻通稿写到：“4月5日上午，海南特区报记者到访琼山区教育局咨询‘琼山一小副校长吴钟明涉嫌违法行为’事件，琼山区教育局高度重视，立即向学校了解情况，及时采取有效措施进行处置。目前，涉事学生及家长情绪稳定，学校教学工作秩序正常。”

这份通稿称：“据悉，琼山公安分局于近期破获一起刑事案件，犯罪嫌疑人吴钟明已移交区检察院，相关司法程序已启动。”

4月6日下午，琼山区教育局召开专题会议研究该事件的应对与处理，并成立了事件跟踪调查组、应急处置组，及时了解案件进展，全力配合琼山公安分局等相关部门查处案件，并做好学生及家长的安抚工作。

“专题会议针对此案件发生的原因、过程及结果进行深入分析，总结全系统师德师风建设和未成年人心理健康教育工作中存在的问题，制定相应措施，全面落实整改，防范事故再次发生。”前述通稿称。

经公开检索，海口市琼山一小始建于1947年8月，设有55个教学班，学生4400多人。该校副校长吴钟明曾就新生教室分配、校园电信诈骗等多次接受媒体采访。

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