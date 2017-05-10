非法吸收公众存款 浙江鼎立集团创始人被警方控制

（联合早报网讯）浙江东阳市公安局、市处置非法集资办公室等9日透露，对鼎立控股集团股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，警方已对公司创始人许宝星夫妇，以及许明景（许宝星之子）夫妇、任国权（许宝星女婿）夫妇等13人采取刑事强制措施。案件查办后，鼎立公司已进入破产程序，法院将公告启动债权、债务申报登记。

中新网报道，2016年12月24日，鼎立集团发公告称“当前资金回笼困难，原承诺年底前兑付50%投资款的计划难以实现，经多方筹资，本次只能兑付15%（按单计算，包括法院起诉）的投资款。”

公开资料显示，2015年起，鼎立集团就通过抛售上市公司股票套现化解危机。2015年3月，通过大宗交易减持2000万股，以每股15.69元套现3.14亿；6月再次减持1800万股，套现4.6亿元。至2016年8月，鼎立股份控股权易主，鼎立集团套现11.97亿元。2017年1月，鼎立股份更名为“鹏起科技”。

4月28日，东阳市公安局在官方微博通报称，鼎立控股集团股份有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，相关负责人已被采取强制措施，相关案情正在调查。

据介绍，东阳警方正在加快推进查扣资产（账目）梳理、嫌疑人审查取证、深度资产查控等工作。专案组已赴省内外调查相关公司及个人的资产情况，冻结鼎立公司持有的“鹏起科技”股票2亿余股（已被质押）、20家公司的股权，查封房产85处（大部分被抵押）、轿车19辆。对相关嫌疑人的办公、居住场所进行了29次搜查，扣押金器、首饰、字画等物品，追缴了被转移的黄金、现金等财物。公司负责非法集资的结算中心的账目已扣押，账目及电脑数据在梳理、勘验中。

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