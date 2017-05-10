北京房产中介迎来关店潮

（联合早报网讯）近日有消息称，链家已经开始逐步关停300家在京门店，共100个区，每区关三家，等政策宽松了会再开。另外，已有多位经纪人表示，4月份链家多个门店业绩几乎为零。

据北京青年报报道，北京链家相关负责人昨天表示，关300家店的说法不太准确，但受北京楼市相关政策的影响，北京链家的确已经开始关闭部分门店，具体的数量目前还在统计中。据了解，不止链家，北京几乎所有的房产中介都在关闭一些不符合楼市调控新政的门店。

昨日，有消息称包括链家、房天下、我爱我家这类中大型中介企业都陆续关闭了一些环北京楼市的门店。

昨日，针对关店传闻，链家相关负责人表示，近期，北京链家主动开展了全面的合规整治工作，以优化店面资源配置，加强所有店面管理和规范，启动了部分门店的关闭，主要包括三类，其中最多的是原来在商办小区的中介门店；其次是一层居住类改商业出租的门店；第三部分是主营高价二手房的门店。据初步统计已累计关闭近87家门店，其中商办44家，热点楼盘区域九家，更多的数据目前还在进一步统计中。

我爱我家、房天下相关人士也表示，目前正在关闭一些不符合条件的门店，比如商办类门店，但具体关闭数量目前还在统计。以北京知名的商办小区北京像素为例，围绕该小区周边的10余家中介门店均已关闭，一些中介甚至搬走了设备，拆掉了招牌。

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