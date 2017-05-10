张德江赞澳门教育承传爱国爱澳优良传统

（联合早报网讯）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江今早约11时结束视察澳门行程，登上专机离开。有在场传媒问及他连日在澳门的言论”是否要说给香港人听“等，张德江边挥手边道”澳门访问非常成功、非常满意”，就转身登机。

明报新闻网报道，张德江今早离开澳门前，先到澳门大学横琴校区，与百名教育界人士及青年座谈。

张德江发言约45分钟，他表示澳门一国两制之所以有举世瞩目的成就，教育发挥了重要作用，澳门政府及教育界“始终坚持正确的教育方针、方向，保障了澳门爱国爱澳的优良传统”。

张德江又表达自己对教育的感想及对教师看法，他提及自己作为家长，深知孩子不听家长言，“但老师说的就是圣旨”，故教师责任重大，其师德、师风及个人修养会直接影响学生，教育应以立德为先。

他又强调教师职业“十分神圣”，师者必先立其身、建其言、正其行：教师鼓励学生有志向，但要“志于道”；鼓励学生有思想，但要“思无邪”、不背离人生正途，教师正确要教导学生世界观、人生观及道德观，而非灌输“思欲邪念”；教师亦要令学生了解中华文明的底蕴，并令其透彻理解世界各社会思潮，“不能让学生随波逐流”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅