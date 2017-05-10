中纪委：公款吃喝正得到有效遏制

（联合早报网讯）中共中央纪委监察部网站今天（10日）发布消息称，公务接待费用连续四年递减，查处违规公款吃喝问题的成效逐渐显现，公款吃喝现象正得到有效遏制。

中央纪委监察部网站当天发布五一端午期间第二周通报，曝光61起违反中央八项规定精神典型问题，其中涉及违规公款吃喝问题的有五起，处理10人。

中央纪委监察部网站分析称，从最近10次每周通报数据看，2016年中秋国庆四周通报中涉及违规公款吃喝问题分别为九起、九起、八起、七起，2017年元旦春节四周通报的数据分别为四起、五起、三起、五起，2017年五一端午期间前两周通报的数据分别为三起、五起。分析这10周通报的737起问题，涉及违规公款吃喝的问题有58起，占通报总数的7%，总体呈下降趋势。

根据中央纪委公布的数据，截至今年3月31日，全国共查处违规公款吃喝问题1.2万多起，处理1.8万多人，给予党政纪处分近1.3万人。其中八项规定实施以来至2013年底查处1134起，处理1206人；2014年查处873起，处理1462人；2015年查处4761起，处理6591人；2016年查处问题5229起，处理7964人。

中央纪委监察部网站分析认为，数据的增长，一方面反映了四年多来查处违规公款吃喝问题力度不减、执纪更严；另一方面也反映了公款吃喝问题存量大、增量降、总量升的交织局面。

另一方面，财政部公布的中央财政预算数据表明，2013年、2014年、2015年、2016年中央本级公务接待费分别为12.09亿元（人民币，下同）、9.2亿元、5.42亿元、4.19亿元，连续四年递减，降幅高达65%。

中央纪委监察部网站称，前述“一升一降”两个数据，让公众感受到了整治公款吃喝的力度与成效。“一升”，意味着惩治的节奏不变、力度不减，震慑作用持续发挥；“一降”，意味着查处成效逐渐显现，公务接待费用连续四年递减，公款吃喝现象正得到有效遏制。

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