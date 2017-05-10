云南重刑犯驾车越狱八天终落网

（联合早报网讯）中国云南省第一监狱越狱犯张林苍今天（10日）被通报已经落网。张林苍本月2日上午8时20分从该省第一监狱七监区驾车冲破隔离栏越狱。云南省公安厅曾发布A级通缉令，悬赏最高20万元（人民币，下同）。

云南网等媒体报道，据网友爆料，此次首先是昆明市嵩明县小街派出所辖区接到群众举报，说看见一个长相类似张林苍的人在附近出没，随后嵩明县警方出动并发现踪迹，武警特警再出动，围捕过程中，逃犯一路沿药灵山方向跑，后被抓获。

警方此前通报称，本月2日上午8时20分许，因运输毒品罪被判处无期徒刑、剥夺政治权利终身的罪犯张林苍擅离劳动现场，趁驾驶员下车等候装货之机，强行驾驶一辆130型福田牌货车，冲破监狱隔离网和施工用的临时栅栏门后脱逃，并把货车丢弃在距监狱两公里处的虹桥路附近。

云南省公安厅3日发布A级通缉令，指凡提供有价值线索者，视情况予以重奖；提供直接线索并依此抓获逃犯的，奖励10万元；直接抓获逃犯的，加倍奖励。

通报还指，罪犯张林苍脱逃后，云南警方、司法、武警、监狱各部门积极联动，迅速开展布控查缉工作，昼夜不间断全力追捕。

据警方公布的资料显示，张林苍，男，汉族，27岁，高中文化，云南省马龙县人，户籍地址为云南省曲靖市马龙县马过河镇何家村村民委员会角家村67号。他身高1.84米，体型中等，方脸，后背有一约10厘米的烫伤疤。另据报道，张林苍当过5年兵，是散打高手，生意失败后开始贩毒。

张林苍的父亲张永福此前接受采访时称，张林苍曾投资30万元开过一个KTV，但后来以11万元的价格转让，损失惨重。张林苍2015年就离家出走了，直到去年警察来到家里，家人才知道张林苍因涉嫌贩毒被拘留了。从那之后，家人至今都没能与张林苍再见面。

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