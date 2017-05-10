近六成台湾民众认为蔡政府“失”政

（联合早报网讯）台湾蔡英文政府就任将满一年，国民党智库今天（10日）公布蔡政府施政满意度民调，58.7%民众对蔡政府施政表现不满，远高于满意的33.4%；对林全内阁施政不满意度更高达62.4%，大幅超越满意的23.7%，两岸关系表现是民众不满之最。

联合新闻网报道，总结正负评价落差，民众对蔡政府最不满的为两岸关係表现，达58.1个百分点，其次分别为食安、贫富差距与团结国家表现，各为51.9、45.3与40.2个百分点。

国民党智库执行长孙立群表示，该份民调从政治议题的两岸关系，到民生议题的食品安全、经济竞争力，13项议题指标全面负评大于正评，凸显蔡政府施政一年以来，“失信、失能、失灵”，“只有失，没有得”的“失政”状态。

文化大学法律系副教授吴盈德说，传统上年轻族群对民进党较支持，但这份民调却反映，民进党虽高举改革大旗上台，但就任后施政理想度下降，已让年轻支持者流失。

针对蔡政府标榜的“谦卑、沟通、团结”表现，民众负评高达41.5%至56.9%，正评16.7%至24.3%。这份民调委托全国公信力民调公司以随机抽样的电话民调方式，于5月4日至6日进行，有效样本数1077份，在95%信心水准下，误差值低于百分之2.99。

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