国民党主席选举辩论六候选人表述两岸政策

（联合早报网讯）国民党党主席选举电视辩论会今天（10日）登场，六位候选人各自表述自己的两岸政策立场。

中央广播电台报道，国民党党主席选举唯一一场电视辩论会今天下午在中视举行，旺报总编辑王绰中提问，外界普遍认为两岸关系是国民党唯一的王牌，各候选人对于国民党的两岸政策有什么新做法？

洪秀柱表示，国民党去年9月全代会已通过两岸政策纲领，要在中华民国宪法基础上，提出和平政纲，用来对付民进党的台独党纲，并以终结两岸敌对关系做为未来和平谈判、开展未来关系的做法，她会朝这个方向努力。

郝龙斌指出，国民党未来的两岸政策要在全民共识下推动，不用躁进。他表示，“一中同表”有可能表中华民国吗？和平协议能用中华民国的名义签吗？这是目前现实不可能做到的事，就不应该贸然抛出，徒惹争议。

吴敦义细数“九二共识”的历史，强调要在中华民国宪法下，维持两岸不统、不独、不武的现状。

詹启贤则表示，“九二共识、一中各表”不是一成不变，在两岸关系、国际关系持续变动下，应该在既有基础上思考如何让两岸关系更进一步，思考和平协议的可能性。

韩国瑜说，发展两岸关系的最低标是不能搞台独，若民进党愿意改头换面，放弃台独纲领，国民党将可和民进党展开最公平的竞争。

潘维刚则说，国民党执政八年，维持两岸的良好关系，但民进党一上任，把快要满分的答卷变成零分，她呼吁蔡英文总统尽速承认“九二共识”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅