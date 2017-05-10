辽宁省人大常委会原副主任李文科被“双开”

（联合早报网讯）中共中央纪委监察部网站今天（10日）发布消息，辽宁省人大常委会原党组成员、副主任李文科严重违纪，被开除党籍和公职。

中新社报道，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对李文科严重违纪问题进行了立案审查。

经查，李文科严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，为自己提任搞拉票贿选等非组织活动，为搞攀附输送巨额利益，大肆卖官鬻爵，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，在操办丧事中借机敛财，收受礼金，通过向私营企业主放贷等方式获取收益；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；拉票贿选问题涉嫌破坏选举犯罪。

李文科身为党的高级领导干部，理想信念丧失，毫无政治信仰和党性原则，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重破坏当地政治生态，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李文科开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

公开资料显示，李文科1956年7月出生，是辽宁绥中人，1974年8月参加工作，1985年2月加入中国共产党，沈阳农业大学研究生部栽培与耕作专业毕业，研究生学历，农学博士。李文科的从政生涯从未离开过辽宁，曾任中共辽宁省铁岭市委书记，营口市委副书记、市长，辽宁省农业厅厅长、党组书记，辽宁省铁岭县政府副县长兼中共铁岭新台子开发区党委书记等职。

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