中国原副总理钱其琛逝世 享年90岁

1990年10月3日，时任中国外长钱其琛和新加坡外长黄根成在位于纽约的联合国总部签署了《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于建立外交关系的联合公报》，开启了新中友好交往历史中的新篇章。（档案照）

（联合早报网讯）昨天去世的原中共政治局委员、国务院副总理、外交部长钱其琛担任外长期间，中国与新加坡、韩国、南非等国建交，恢复与印尼中断23年的外交关系，对于中苏关系正常化，他也被认为功不可没。

钱其琛是在周二（9日）晚上10时06分因病在北京去世，享年90岁。

中国官方通讯社新华社今天发布讣告，评价钱其琛是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家”、以及中国“外交战线的杰出领导人”。

1928年出生的钱其琛是江苏嘉定（今上海嘉定区）人，他曾长期主导中国外交，担任外交部长一职长达十年，亦是中国首位外交部新闻发言人，有中国“外交教父”之称。1949年中共建政后，钱其琛曾在中国驻苏联大使馆工作，文革后出任外交部新闻司司长、副部长，1988年出任外交部长。

1989年“六四事件”后，中国外交面临严峻挑战，西方各国纷纷宣布制裁中国，在钱其琛所著《外交十年》中，形容这段时期“黑云压城城欲摧”，钱其琛作为外长，在“六四事件”后积极开展外交斡旋，为中国走出外交困境做出了特殊贡献。

钱其琛也曾长期主管港澳事务和对台工作，在香港、澳门回归前夕，他负责相关事宜的筹备工作。1995年，他发表了《香港涉台问题基本原则与政策》，被称为“钱七条”，其核心是坚持“一个中国”原则，至今一直是香港、澳门在处理涉台问题的指导方针。

钱其琛1998卸下外长职务，留任国务院副总理，但仍然主导外交及其他相关事务。2000年至2005年间，他出任北京大学国际关系学院院长，其间在2003年，时年75岁的钱其琛从副总理位置上退休。

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