中国原副总理钱其琛逝世 享年90岁

（联合早报网讯）昨天去世的原中共政治局委员、国务院副总理、外交部长钱其琛担任外长期间，中国与新加坡、韩国、南非等国建交，恢复与印尼中断23年的外交关系，对于中苏关系正常化，他也被认为功不可没。

钱其琛是在周二（9日）晚上10时06分因病在北京去世，享年90岁。

中国官方通讯社新华社今天发布讣告，评价钱其琛是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家”、以及中国“外交战线的杰出领导人”。

1928年出生的钱其琛是江苏嘉定（今上海嘉定区）人，他曾长期主导中国外交，担任外交部长一职长达十年，亦是中国首位外交部新闻发言人，有中国“外交教父”之称。1949年中共建政后，钱其琛曾在中国驻苏联大使馆工作，文革后出任外交部新闻司司长、副部长，1988年出任外交部长。

1989年“六四事件”后，中国外交面临严峻挑战，西方各国纷纷宣布制裁中国，在钱其琛所著《外交十年》中，形容这段时期“黑云压城城欲摧”，钱其琛作为外长，在“六四事件”后积极开展外交斡旋，为中国走出外交困境做出了特殊贡献。

钱其琛也曾长期主管港澳事务和对台工作，在香港、澳门回归前夕，他负责相关事宜的筹备工作。1995年，他发表了《香港涉台问题基本原则与政策》，被称为“钱七条”，其核心是坚持“一个中国”原则，至今一直是香港、澳门在处理涉台问题的指导方针。

钱其琛1998卸下外长职务，留任国务院副总理，但仍然主导外交及其他相关事务。2000年至2005年间，他出任北京大学国际关系学院院长，其间在2003年，时年75岁的钱其琛从副总理位置上退休。

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