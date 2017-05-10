国台办：蔡政府所谓的“维持现状”是谎话和空话

（联合早报网讯） 中国大陆国台办发言人安峰山重申，台湾无法参加今年的世界卫生大会（WHA），“责任完全在民进党当局”。他也称，要打破两岸关系僵局，关键就是台湾方面重回“一中”的政治基础，除此别无他途。

安峰山也强调，台湾与世卫组织的双向信息交流是“畅通”的，台湾民众的健康问题和台湾参加世卫大会是两回事。

第七十届世卫大会将于本月22日至31日在瑞士日内瓦举行，台湾未收到邀请函。这是台湾自2009年、即国民党重新上台执政次年以观察员身份出席WHA以来，首次被拒于门外。

台湾陆委会认为，是大陆向世卫组织（WHO）施压，阻挠了WHO对台发出邀请。

安峰山在今天（10日）的例行记者会上反驳说，台湾无缘WHA，不是大陆的责任。

他说，民进党政府拒不承认体现“一个中国”原则的“九二共识”，使得台湾参会的前提和基础“不复存在”。

安峰山也称，蔡英文政府的“维持现状”，“根本就是一句谎话和空话”。

针对台湾批评无法参会影响了台民众的健康权益，安峰山强调，台湾参与WHO专业技术活动、获取卫生防疫等领域的相关资料，以及报送有关情况的渠道是“畅通、有效”的，台湾专家仍可参加WHO技术会议和活动，如有需要，WHO和专家也可赴台进行指导。

分析认为，WHA事件，再加上此前台邦交国断交、尼日利亚摘“伪牌”等，都是大陆有意挤压台湾的国际空间。

中国海洋大学海峡两岸关系研究所所长郭震远接受《联合早报》访问时说，如果台湾总统蔡英文在执政一周年对大陆发表更敌对的表态，大陆还有更多能使用的“工具”。

蔡英文近期接受东南亚媒体访问时称“中国大陆”为“中国”，引起舆论关注。

郭震远说：“以目前两岸的实力对比，大陆占了压倒性、不可逆转的强大优势。如果蔡英文还要继续沿着对抗的路往前走，你说她还能有什么更好的前景吗？”

但郭震远强调，大陆一向清楚区分台湾政府和广大台湾民众：“我们在坚决遏制蔡英文政府搞台独的同时，也对台湾民众不断释出善意。”

郭震远指出，大陆近期就开放了在大陆工作的台湾研究人员申请国家社科基金。

另一方面，针对台湾当局今年将停办“七七事变”纪念活动，安峰山在今天的记者会上表示，七七卢沟桥事变对两岸和中华民族都“具有十分重要的意义”，“没有全民族的抗战，也就没有台湾的回归”。

他说：“两岸同胞应当永远铭记和共同纪念这段历史。忘记历史，就意味着背叛。”（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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