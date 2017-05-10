台维格饼家窜改食品有效期被查 董事长致歉

（联合早报网讯）台湾知名的维格饼家（简称维格）窜改即将到期的凤黄酥等食品的有效日期，维格董事长孙国华今天召开记者会致歉。

他说，妻子萧诗锦为节省成本，在未向公司报备下，指示员工更改50箱至60箱墨条酥、蛋黄酥和凤黄酥的赏味日期，萧诗锦己被停职处分，公司也会配合检调单位的调查。

维格窜改食品有效日期的丑闻传出后，股价一度重挫13％，后来以42.71新台币（1.9新元）作收，下跌11.8％。

1992年成立的维格擅于行销，其凤梨酥曾是总统就职国宴的伴手礼，也是许多大陆游客来台必买的礼品，曾创下一天销售12万颗凤梨酥的纪录，五年前公司登录兴柜的股价曾高达173新台币，三年前的每股盈余有8新台币之多。不过，去年民进党取得政权，陆客锐减，维格去年每股盈余已降至3.41新台币，今年1月至4月营收又比去年同期再少28％。

台北市卫生局早前曾接获维格窜改食品有效日期的检举，3月曾前往台北市承德路的门市稽查，但无所获。士林地检署昨天会同卫生局派人至其位于新北市五股的观光工厂搜索，当场查获疑似用来涂改有效日期标签的酒精等用品。

萧诗锦也坦承不讳，称自己为了节省成本，指示三名员工用酒精涂销包装盒上的“有效日期”，再以机器重新打印“EXP”的字样，于五股门市贩售。士林地检署讯后命萧以150万新台币交保，另一名林姓员工以20万新台币交保，其他人饬回。

孙国华今天一早便举行记者会公开道歉，指他的“员工”，即妻子萧诗锦，为节省成本，擅自指示员工更改少部分冷门商品的赏味日期，包括墨条酥、蛋黄酥和凤黄酥的赏味日期，经过清查约有50箱至60箱，萧诗锦己遭停职处分。

萧诗锦向检方强调孙国华完全不知情，而孙同样也在记者会上与妻子切割，但检方仍要继续追查详情，且检方甚至怀疑维格窜改食品有效日期可能追溯至2013年。

事发后，维格饼家已将大台北13间店面内的三项产品全数下架封存，并宣布即日起可凭发票或礼盒至各门市以两倍方式退换货。另外，自今年1月1日起所购买其他商品，也可凭发票或盒子至各门市退换货。

但身为糕品龙头的维格传出“黑心”食品，创新旅行社董事长李奇岳今天指责维格愧对消费者，也愧对向来支持维格的旅行业者，故宣布旗下旅行团停止到维格消费，也呼吁其他同业共同抵制。

新北市卫生局等单位今天再至维格五股工厂约谈相关人员，并命令该工厂暂停出货，待其改善完成产品标示后，并提送具体检讨改善报告书至卫生局审核通过后，始得再行上架贩售。新北市卫生局称，只要外盒有效期限以“EXP”标示，可凭发票和外盒等以五倍方式退换货。

台北市卫生局表示，此案涉及刑法诈欺罪及食品安全卫生管理法，依法可处4万新台币至400万新台币罚锾。（联合早报记者庄慧良台北报道）

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