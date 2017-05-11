新疆塔什库尔干县连续多次地震 最高5.5级

（联合早报网讯）据中国地震台网官方微博消息，今晨新疆喀什地区塔什库尔干县连续发生多次地震，最高震级5.5级。据当地网友反映，塔什库尔干乡库孜滚村7人受伤，已送120急救。

中新网报道，据通报显示，5月11日05时58分在新疆喀什地区塔什库尔干县（北纬37.58度，东经75.25度）发生5.5级地震，震源深度8千米。震中5公里范围内平均海拔约4347米。震中距塔什库尔干塔吉克自治县22公里、距英吉沙县171公里、距阿克陶县185公里、距泽普县190公里、距叶城县194公里，距喀什220公里，距乌鲁木齐市1251公里。

据当地网友反映，塔什库尔干乡库孜滚村7人受伤，已送120急救。

随后，中国地震台网又两次发布消息，分别为：06时00分在新疆喀什地区塔什库尔干县（北纬37.62度，东经75.27度）发生4.5级地震，震源深度5千米；06时29分在新疆喀什地区塔什库尔干县（北纬37.63度，东经75.26度）发生3.0级地震，震源深度7千米。

中国地震台网官方微博透露，决定启动新疆塔什库尔干5.5级地震Ⅲ级应急响应，请各工作组迅速开展应急处置工作。

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