港七一游行申请遇波折 康文署：因属慈善团体 三个月前已申请

（联合早报网讯）在香港，每年举办七一游行的民间人权阵线昨日（10日）接获香港康文署通知，指今年7月1日的维园足球场会先借给有“优先考虑”的香港各界庆典委员会，拒绝民阵的借用申请。康文署称，因考虑到庆委会属慈善团体，以及其申请于用场前3个月提出，可获优先预订，故批出申请，而未能同时接受民阵的申请。

香港明报网报道称，康文署回覆传媒查询时表示，3月15日收到庆委会申请，于6月下旬至7月初在维园6个足球场，举办庆祝香港回归祖国20周年系列活动“创科驱动 成就梦想”科学科技展览会。其后于4月3日收到民阵的电邮，以“鸭脷洲社区职工会”名义，申请于6月30日及7月1日借用维园6个足球场、中央草坪及音乐亭，举行“2017七一大游行”。

康文署称，如有不同机构申请在同一时间同一场地举办活动，会按优先次序考虑预订申请，并且尽量作出协调，考虑到庆委会是一个慈善团体，而其申请因于用场前3个月提出，可获优先预订，遂批准申请，而署方未能同时接受职工会的申请。

康文署称随后联络职工会告知情况，并指出如对方选择在维园中央草坪及音乐亭举办活动，署方会因应当日活动的人流、交通情况及公众秩序等，再次考虑有关申请，并会征询其他相关政府部门的意见。署方至今并未收到该会的再次申请，但会与该会继续保持沟通。署方称过往有先例，两个作出申请的团体在经协调后成功租用维园设施同时举办活动。

翻查资料，民阵过去也曾因维园足球场有其他活动，需申请由草坪出发游行，其中一次为2003年七一游行，当时工联会在维园足球场举行庆回归嘉年华及足球比赛，出席人数较少，与挤满草坪的游行人士形成强烈对比。

庆委会执行主席郑耀棠书面回覆传媒查询表示，今年是特区成立20周年，正筹备多项庆祝活动，稍后会举行记者会公布。而维园是举行大型活动的合适场地，可让市民广泛参与，该会过去曾借用维园作大型庆回归活动，今年也有向政府当局申请维园场地，希望举办以“创科驱动 成就梦想”为主题的活动。

对于有质疑指获批场地因庆委会荣誉会长是候任特首林郑月娥，郑耀棠回覆时称，林郑以政务司长身份担任荣誉会长，该会荣誉架构每年更新，今年架构正筹组中，有新架构后将上载至网页。

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