蔡英文：建设没有颜色 进步不分蓝绿

（联合早报网讯）台湾朝野为前瞻基础建设特别条例吵得不可开交，每次委员会上演全武行。继绿营执政县市首长联合声明、蔡英文呼吁各界让国家前进后，蔡英文今日（11日）再于脸书发文，强调“建设没有颜色 进步不分蓝绿”，当许多国家都开始大力更新基础建设，为下一阶段国家发展打基础的同时，台湾没有原地打转的理由。

台湾联合报报道，蔡英文说，前瞻基础建设是从民进党在野时期开始，长期在智库为台湾擘划的愿景跟方向。“五加二”产业创新是台湾经济结构转性重要的点火机制，而“前瞻基础建设计划”，将会把台湾落后的基础建设补上来，成为走向进步国家时，最坚实的基础。

蔡英文说，他们的考虑只有一个，就是台湾下一个世代所需要的建设跟发展。昨天，民进党执政县市首长共同声明支持前瞻，而这段时间以来，也有很多非民进党籍的县市首长，持续表达争取的意愿。这表示，建设没有颜色，进步不分蓝绿，相信已经是很多地方首长的共识。

蔡英文说，城乡均衡就是前瞻，投资台湾就是前瞻，在政府为台湾带来结构性改变的同时，正如行政院长林全所强调的，政府一定会保持财政稳健，绝对没有债留子孙的问题；政府只会把建设留给子孙，把希望留给子孙。

蔡英文说，前瞻计划的方案，可以进一步聚焦讨论，但是，立法院应该回应人民的期待跟地方建设的需求，停止非理性的杯葛，赶快进入实质审议的阶段。终结恶斗，团结向前，让我们一起带领台湾走向新时代。

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