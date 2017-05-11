中国教育部将2017定为高校思政课教学质量年

（联合早报网讯）中国教育部党组11日审议通过《2017年高校思想政治理论课教学质量年专项工作总体方案》。教育部党组高度重视高校思政课建设，将2017年定为“高校思想政治理论课教学质量年”。

人民网报道称，《总体方案》的设计思路是突出三“大”，即大调研、大提升、大格局，坚持调动师生、凝聚合力、集中攻坚、增强获得感，满足青年学生成长发展需求和期待。

报道指，《总体方案》中的“大调研”就是突出问题意识，系统开展思政课大调研。开展大调研要实现三个目标：总结“05方案”实施以来特别是党的十八大以来取得的巨大成绩；评估近年来出台的加强思政课的政策措施绩效；精准查摆真问题，制定解决方案。大调研的方式有四种：领导带队调研、专家听课调研、课题专项调研、校地特色调研。其中，领导带队调研已经开始，4月份陈宝生部长先后带队赴清华大学、重庆市、四川省、辽宁省调研思政课建设，在清华大学、辽宁大学分别听了一节思政课，提出新的更高要求。专家听课调研也已全面启动，教育部委派200名专家，赴全国2596所高校将旁听3000堂思政课。

《总体方案》中的“大提升”就是紧扣重点环节，以教材、教师、教学建设为突破口，在“师资攻坚”“教材攻坚”“教法攻坚”三方面取得明显成效，努力使思政课“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味”，大力提升学生对思政课的获得感。

《总体方案》中的“大格局”就是会同多个部门多方面力量，立足全方位全过程，协同推进，努力构建高校思政课建设的大格局，探索出一条“机制攻坚”的新路。要坚持内外结合，统筹协调课内外、院内外、校内外、部内外各方面资源，特别是教育资源、教师资源、实践资源、宣传资源，凝聚思政课建设的合力。

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