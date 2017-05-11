德国波鸿两中国女大学生被强奸案：伊拉克难民招供认罪

（联合早报网讯）德国波鸿鲁尔大学附近强奸两名中国女大学生案最新进展，嫌犯招供。法庭下周将宣读判决。该罪犯因两起严重强奸案可获刑最高15年。

法广中文网11日援引《西部报》报道称，一名伊拉克难民被指控在鲁尔大学附近强奸了两名中国女大学生。这名难民和妻子及两个孩子住在波鸿难民营一个集装箱房里。去年8月，一位中国交换生在从超市回家的路上，突然被一男子拽进路边小树林里强奸。三个月后，这位暴徒再次出手，强奸对象又是一位中国女留学生。“大学强奸者”的称号于是不胫而走，并引发周边恐惧。警方追踪线索，追到了难民营。

首位受害者上周专程从北京飞来德国出庭作证。《图片报》报道了她的受害经历。去年8月6日，这位中国女生在超市和一位女友一起购物后，在独自返回的路上正听着音乐，忽然遭到一位男子背后袭击。她描述说：“他用一根绳索套到我脖子上，然后取出棍棒，击打我的后脑。我头昏目眩，眼前一片漆黑。”这之后，陌生男子强奸了她。强奸过程中，男子勒紧绳索，以致于受害者无法呼吸。“这时，我脑子里闪过了才21岁就得身死异乡的念头。”但她最后还是得以逃脱。

尽管证据确凿，但这名伊拉克人在法庭始终否认有罪，并一直沉默不语。本周三，他突然招供认罪，法庭于是结束取证，下周将宣读判决。

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