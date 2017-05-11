调查：七成港人普遍感到快乐

（联合早报网讯）有机构调查4000名香港人的快乐指数，在评分由1至7分中，受访者平均取得5.15分，即普遍感到快乐。调查还发现，中年人士较青年快乐，而女性又较男性快乐。

香港星岛日报网报道，香港赛马会慈善信托基金与港大李嘉诚医学院公共卫生学院，公布2016年香港人及香港家庭快乐指数。有76.6%的港人主观认为快乐，达5分或以上；76.2%的港人评家庭快乐指数达7分﹝10分满分﹞或以上。

而女性的平均快乐指数比男性高；45至64岁的人士快乐指数的评分最高，18至24岁的青年的评分则最低。

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