波音737完工和交付中心在浙江舟山正式开工

（联合早报网讯）波音737完工和交付中心今天（11日）上午在中国浙江舟山朱家尖航空产业园正式开工。中国国家发展改革委副主任林念修表示，这一生产基地开工表明中国的投资环境升级，坚持互利共赢的开放战略，外商投资便利化程度越来越高。

据新华社报道，波音项目是中美两国加强高新技术领域合作的一大突破。2016年10月28日，浙江省、美国波音公司、中国商飞公司在杭州签署战略合作框架协议，宣布波音737完工和交付中心落户舟山。

据了解，波音项目由两个部分组成，一是波音公司与中国商飞合资的波音737完工中心，二是波音公司独资的737交付中心。项目一期占地40公顷，主要设施包括制造机库、喷漆机库、交付中心办公大楼、检修机库以及消防站、仓储设施、停机坪和滑行道等。

据了解，建成后的完工中心，将开展737MAX系列飞机内饰安装、涂装及飞机维修和维护工作，计划每月交付8至10架飞机，年交付量约为100架。737MAX系列飞机的中国客户可以在本土接收飞机。

此前，浙江省政府已批复同意设立舟山航空产业园。依托波音737飞机完工和交付中心项目，浙江将集聚一批为波音配套的航空装备及零部件制造企业，突破发展航空金融等服务业，力争将舟山打造成全国领先的航空高端研发制造基地。

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