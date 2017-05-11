江泽民致电上海学校贺校庆证实身体无大碍

（联合早报网讯）中共前总书记江泽民昨天通过电话祝贺上海市实验学校建校30周年，间接向外界证实他的身体状况并无大碍。

上海市实验学校1987年5月由上海市政府发文成立，时任上海市长的江泽民参与建校并题写了校名。昨天上午，该校举行建校30周年校庆活动，有数千人参加。

上海市实验学校微信公号昨天发布消息说，该校校长徐红在校庆仪式上“激动地告诉大家，就在当天中午1时，她接到了‘江泽民爷爷’的贺电。”

徐红说：“今年，江爷爷已经91岁高龄了，所以不能亲自来学校和我们一起参加校庆活动，看了我们小朋友写给他的信，非常感动，今天特地打来电话，表示热烈的祝贺。江爷爷说：‘虽然我不能亲自来，但是我的心跟你们永远在一起。请徐校长代我向同学们问好，向老师们问好，向实验学校表示热烈的祝贺’。”

北京有关人士分析，2002年江泽民从中共总书记位置上退出后，中共已成功进行两次最高领导人更替。目前，以习近平为核心的中共高层地位稳固，运作正常，老一辈领导人的动向和健康虽然引人关注，但对政治的影响力已十分有限。

2002年11月中共十六大闭幕后，江泽民将中共总书记的棒子交给胡锦涛，创下中共最高领导职务和平交接的先例。但江泽民保留了中央军委主席职务，直到2004年9月中共十六届四中全会才将这一职务交给胡锦涛。

江泽民在位时被奉为中共第三代领导“核心”，而胡锦涛在位10年没有沿用”核心“称谓。一些舆论认为，江泽民退休后仍对政坛保持较大的影响力。因此，虽然江泽民已经退休多年，但他的动向和健康一直受到外界关注。其中，有关他的健康传闻被几度证明是”假消息“。

2012年11月中共十八大闭幕后，胡锦涛将中共总书记、中央军委主席职务一并交给习近平，展示了自己退休后不干政的决心。中共十八大后，外界有关退休元老保持政治影响力的消息已经比以前明显减少。

今年下半年，中共将举行第十九次全国代表大会，选出中共十九届中央委员会和中央纪律检查委员会。十九大闭幕后，十九届中央委员会将举行全会，选出中央政治局、政治局常委会和总书记，并决定中央军事委员会、中央军委主席、副主席和委员人选。

但今年并不是中共10年一次的最高领导人换届之年。一般预计，习近平将续任中共总书记、国家主席和中央军委主席，继续以“核心”地位统领新一届中央委员会。也就是说，中共的大政方针，包括十九届中央委员会、中央政治局、中央政治局常委会以及中央军委等重要部门的人选，要由“以习近平同志为核心的党中央”来决定。

至于江泽民、胡锦涛等前领导人，他们在位时就不是毛泽东、邓小平那样的政治强人，退休后虽然仍会关注时政，甚至发挥某些余热，但这些余热基本都在政治敏感度不高的文化和公益领域。毕竟，属于他们的时代已经过去，他们更多的是考虑如何颐养天年。（于泽远北京报道）

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