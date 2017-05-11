最新调查显示去年近八成香港人自认快乐

去年有76.6%港人自认快乐，香港女性较男性快乐；45岁或以上又较18至24岁年轻人快乐；月入4万元（港元，下同，7230新元）以上的家庭快乐指数高，但少于万元与约2万元组别的快乐指数相约。

香港赛马会慈善信托基金与港大李嘉诚医学院公共卫生学院合作的“爱+人”计划，去年访问了4038名港人；以10分为满分，港人的快乐指数为6.92分，家庭快乐指数为7.53分。

该研究由受访者按主观快乐（Subjective Well-Being，SWB）指数自评快乐程度，评分由1分至7分，愈高分代表愈快乐，受访者平均分为5.15分，代表普遍快乐。

研究也显示，受访者的快乐程度与家庭关系息息相关，家庭快乐指数10分为最快乐，76%指家庭快乐程度达7至10分，当中每日和家人沟通1至1.5小时的快乐指数最高，达7.82分。

研究发现，如家庭成员多见面和沟通，或多聚餐和分享健康和家庭信息，家庭快乐指数和个人快乐程度大约可增加7%至10%。

港大医学院讲座教授林大庆认为，港人快乐指数理想，年轻人普遍面对较多挑战，如升学问题可能影响情绪，但港青的快乐指数与其他年龄层差别不算明显。

他建议家人每日要有一小时沟通，不要只问子女功课，多谈论健康信息及周末活动等。至于目前香港工时长，很难增加与家人相处时间，他也认同问题难以解决，但鼓励多用手机的视像通话功能沟通。

“爱+人”计划提倡每年母亲节后的第二个星期日为“家庭节”，今年5月28日将举办“家庭节2017”。

专门研究“快乐”的美国加州大学心理学系教授索尼娅·柳博米尔斯基（Sonja Lyubomirsky）则指出，快乐取决于三大因素，分别是：50%为先天性的快乐幅度，40%是可选择的活动和思维，10%是现实环境和个人际遇。

她建议，港人可积极投入人际关系，特别在家庭和挚友身上、加入不同团体组织、进修课程和旅游等。

较早前，联合国公布最新“世界快乐指数”，以SWB衡量快乐水平。香港在155个地区中排名71，中国大陆比去年上升四位至79。至于新加坡虽下降四位至26，但仍是亚洲最高。

在这份最新的世界快乐指数报告中，北欧的挪威、丹麦、冰岛、瑞士和芬兰排前五名。（联合早报香港特派员易锐民报道）

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