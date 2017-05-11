4月雄安新区白洋淀接待游客同比增长377％

（联合早报网讯）作为非首都功能集中承载地的中国河北雄安新区，成立一个多月来“不经意间”已成为热门旅游目的地。据新华社报道，4月至“五一”小长假之前，位于雄安新区的白洋淀接待游客88700人，同比增长377％。

另外，清明小长假期间，白洋淀接待游客1.83万人次，同比增长256.5％。“五一”黄金周白洋淀旅游平稳有序，接待游客12.96万人次，同比增长54.02％。

“华北明珠”白洋淀位于京津冀腹地，总面积366平方公里，为华北平原最大的淡水湖，是国家5A级旅游景区。白洋淀汇集了自太行山麓发源的九条河流之水，形成一片由3700多条沟渠、河道连接的146个大小湖泊群。夏季芦苇密集，水道形成苇墙中的迷宫，风景迷人。

以白洋淀望月岛为例，4月以来，去望月岛观光住宿的游客络绎不绝。“周末自不必说，现在是天天都有人来。”当地农家乐主车建萍说，往年这时候是淡季，现在的生意却比旺季都红火，我们自己忙不过来，都得请雇工帮忙。

安新县某旅行社负责人白新宁说：“往年这个时候是淡季，我们都是走出去对接外地客户，现在不仅不需要我们出去宣传了，淡季还成了旺季中的旺月了。旅行社4月接待的游客同比增长了两倍多。”

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