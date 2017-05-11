中国“一带一路”倡议带动沿线近21万学生赴华留学

中国“一带一路”倡议带动沿线国家学生赴华留学，人数截至去年底达20万7746人，同比增长13.6%，其中泰国、印度和巴基斯坦留学生最多。中国去年则有7万5000人赴沿线国家留学，比2012年增38.6%。

中国教育部副部长田学军今天在国务院新闻办以“推进与一带一路沿线国家民心相通”为主题的记者会上透露上述数据。在场的还有中宣部副部长庹震、文化部副部长丁伟、国家新闻出版广电总局副局长童刚，以及中国国际经济交流中心常务副理事长兼执行局主任张晓强。

“民心相通” 是“一带一路”五点倡议之一，强调沿线国家与地区人民建立沟通和理解，重要渠道包括文化与教育交流。

田学军指出，中国每年向沿线国家提供一万个奖学金新生名额。其中，泰国、印度和巴基斯坦分别有2万3044人、1万8717人和1万8626人在华留学。

他也说，去年有17万人赴华学习汉语，沿线国家还有46万人通过孔子学院、孔子课堂学习汉语。

有分析认为，相对于另外“四通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通），“民心相通”的推进速度较慢，一些与中国有文化和国情差异的国家也仍存有“中国威胁论”，不利于建立互信与理解。

针对《联合早报》提问，中国可通过什么方式解除部分沿线国家民众的戒心时，田学军没有直接回答，但以教育领域为例强调，中国是“做实的，不是说虚的”。

他说，教育部推进“一带一路”的教育合作，突出了“中国的担当”，也是推进中国教育改革发展的需要，中国愿意在力所能及的范围内承担更多责任和义务。

在文化传播方面，文化部副部长丁伟透露，中国正加紧在沿线国家设立中国文化中心，向世界介绍中国国情和文化，至今已在11国设立文化中心，并计划在三到四年内再建多13个文化中心。

丁伟强调，“一带一路”合作光靠政府不行，要有广泛社会组织参与，因此正推动相关国家的重要文化机构直接合作，建立国际剧院、图书馆、博物馆、美术馆等联盟。

由中国主导的“一带一路”国际合作高峰论坛将在本星期天（14日）召开，为期两天，29个国家的国家元首和政府首脑已确认参加圆桌峰会等活动。（联合早报特派员林展霆北京报道）

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